Ученые нашли ген, помогающий развиваться коронавирусу

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Подавление этого гена может защитить человек аот вируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ученые Национального исследовательского университета при Высшей школе экономики расшифровали генетический механизм проникновения ферментов коронавируса в клетки человека. По их данным, в этом вирусу помогает новый ген.

«Мы открыли непрямое взаимодействие генов ACE2 и TMPRSS2 [гены вируса] с одной стороны, и JARID1B — с другой», — цитирует ученых ТАСС. Отмечается, что, регулируя активность вышеупомянутого человеческого гена JARID1B с помощью лекарств, ученые смогли повлиять на экспрессию генов вируса.

Опыты показали, что JARID1B играет ключевую роль в выработке белков в клетках, пораженных вирусом. Поэтому лекарство, искусственно подавляющее активность участка ДНК, которое содержит этот ген, по мнению ученых, в перспективе поможет защитить людей от коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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