Суд признал фигурантов дела «Нового величия» виновными

Обвинение потребовало для молодых людей реальные сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московский суд вынес обвинительный приговор в отношении участников организации «Новое величие». Трем из семи обвиняемых прокурор попросил назначить реальные сроки наказания.

«Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых», — сообщает ТАСС. Все признаны виновными в создании экстремистского сообщества.

Сторона обвинения настаивала на назначении реальных сроков наказания для троих участников организации: Руслана Костыленкова (7,5 года колонии), Петра Карамзина (6,5 года) и Вячеслава Крюкова (6 лет). Для Дмитрия Полетаева, Максима Рощина, Анны Павликовой и Марии Дубовик прокурор просил от 4 до 6,5 лет условно.

Организация «Новое величие» стала известна после ареста 10 участников в 2018 году по обвинению в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, молодые люди готовились к перевороту в стране и свержению власти.

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