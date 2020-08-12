МВД требует ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

МВД РФ предлагает ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотиков в Интернете. Соответствующий законопроект направлен в правительство страны и Верховный суд РФ.
«Предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ, совершенную повторно», — приводит слова из документа «Интерфакс». В законопроекте отмечается, это необходимо для недопущения массового распространения информации о наркотических средствах. Также в документе подчеркивается, что Интернет активно используются для пропаганды наркотиков, что приводит к росту наркомании в стране.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МВД и Роскомнадзор должны «перекрыть доступ» к сайтам и страницам в социальных сетях, которые пропагандируют наркотики, передает RT. Законопроект об ужесточении ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков был внесен в Госдуму в октябре прошлого года. Согласно законопроекту, нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, в случае СМИ и интернета — до семи лет, напоминает «Национальная служба новостей».
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