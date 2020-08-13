Челябинские сенаторы отчитались о доходах

Олег Цепкин заработал в два раза меньше, чем в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Челябинские сенаторы Олег Цепкин и Маргарита Павлова отчитались об имуществе и доходах за 2019 годы. Декларации выложены на сайте Совета Федерации.

Цепкин, представляющий в Совете Федерации заксобрание Челябинской области заработал 5,5 млн рублей. Это примерно в два раз меньше, чем в 2018 году. Тогда, согласно декларации, он заработал 11 млн рублей, Изменений в имуществе сенатора нет. За ним и за его супругой числятся, как и прежде, два земельных участка, два дома, гараж, три иномарки.

Павлова, делегированная в 2019 году в Совет Федерации губернатором Алексеем Текслером, заработала 4,5 млн рублей. Часть этих доходов — зарплата регионального омбудсмена. На этом посту она трудилась до перехода в Совет Федерации. В ее собственности находятся земельный участок, жилой дом, а также внедорожник (в собственности у супруга).

Челябинские сенаторы подали свои декларации еще в апреле. Однако из-за пандемии коронавируса крайний срок подачи декларации был перенесен на 1 августа.