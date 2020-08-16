В Челябинск прилетят два руководителя из правительства России

В Челябинск приедут сразу два замминистра правительства России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 18 августа приедут замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Об этом сообщили URA.RU в правительстве области.

Егоров осмотрит парки и дворы, благоустроенные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также он проинспектирует реализацию программы расселения аварийного жилья. Кроме того, он примет участие в совещании, которое пройдет под руководством его коллеги по федеральном правительству. Под председательством Грабчака пройдет заседание федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения УрФО и подготовки организаций электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2020—2021 годов.

По данным URA.RU, контактировать с высокопоставленными гостями будет вице-губернатор Сергей Шаль. Глава региона Алексей Текслер в этот день будет работать за пределами столицы Южного Урала.

«Замминистра энергетики РФ обычно в это время проводит совещания в федеральных округах на предмет безопасности электроснабжения. Совещание по УрФО на этот раз пройдет в Челябинске», — пояснил URA.RU сам Шаль.