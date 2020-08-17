Лукашенко раскрыл отношение Путина к протестам в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что они с Владимиром Путиным «одного мнения» Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин считает, что к протестам в Белоруссии причастны другие страны. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — цитирует «Sputnik Беларусь» Лукашенко. По его словам, другие страны заинтересованы в организации протестов в Белоруссии

Ранее Александр Лукашенко отказался считать происходящее в Белоруссии делом самих белорусов, говоря о «кукловодах» и «лязгающих гусеницами» войсках НАТО у границ, передает «Ридус». Повторные выборы будут означать «гибель нации», добавил он.

Массовые протесты в стране начались после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа. Александр Лукашенко набрал на них более 80% голосов, сообщает агентство Nation News.

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