Курганские бюджетники получат дополнительные выплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Работники бюджетной сферы в Курганской области в ближайшее время получат дополнительные выплаты в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Есть ряд категорий работников бюджетной сферы, защищенных в наименьшей степени с точки зрения индексации размера заработной платы», — пояснил Шумков. Он добавил, что дал поручение ускориться с выплатами, чтобы эти деньги можно было использовать на сбор детей в школу.

По словам главы региона, молодые учителя и заслуженные педагоги получат по 10 и по 15 тысяч рублей соответственно. Их получат около 1200 человек. Ранее они уже получали такие же разовые выплаты. Младший медицинский персонал получит по 10 тысяч рублей — это еще около 1200 человек. Также по 10 тысяч рублей получат помощники воспитателей и младшие воспитатели детсадов — около 3600 получателей.

Шумков также отметил, что доходы областного бюджета падают из-за пандемии коронавируса. «Очень много задач, на которые уже не хватает денег», — добавил он.