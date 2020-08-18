Беременные оказались наиболее уязвимыми для COVID-19

Беременные тяжелее переносят болезнь и чаще получают осложнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Беременность делает организм женщины более уязвимым, из-за чего коронавирус у будущих мам протекает сложнее. После болезни часто возникают осложнения. К такому выводу пришли специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

«Среди 91 412 женщин репродуктивного возраста с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 8207 беременных, которые имели на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии, чем их небеременные сверстницы. Также они на 70% чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, хотя вероятность смерти у них была меньше», — передают результаты исследований «Известия».

Кроме этого, COVID чаще вызывает у беременных серьезные осложнения, так как «вся иммунная система направлена ??на то, чтобы не создавать какой-либо противозачаточный иммунный ответ. Мать должна поставить под угрозу свою собственную иммунную защиту, чтобы сохранить здоровье ребенка». В основном SARS-CoV-2 поражает легкие и сердечно-сосудистую систему, которые при беременности уже находятся под нагрузкой. Российские медики добавили, что лечение инфекции вредно для будущего ребенка. К примеру, авифавир при беременности и ее планировании с крайне высокой вероятностью приведет к губительным последствиям для плода, считает заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

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