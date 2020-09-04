В России подорожали мясо, сахар и консервы

В августе потребительские цены в России по сравнению с июлем не изменились. Однако стоимость отдельных товаров все же увечилась. Это следует из данных Росстата.
«В августе по сравнению с июлем индекс потребительских цен составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2019 года — 103,0%», — приводит результаты исследования
В частности, картофель подешевел на 19,6%, помидоры — на 15,6%, лук — на 14,9%, огурцы — на 9,7%, капуста — на 9,2%, морковь — на 9,1%. Фрукты также стали дешевле — стоимость винограда понизилась на 14,6%, а яблок — на 11,9%. Тем временем подорожали апельсины (на 14,1%), замороженные овощи (на 0,6%) и сухофрукты (на 0,4%)
Цены на пшено упали на 1,5%, куриные яйца стали дешевле на 1%, также подешевели мороженые кальмары и рыба, а также стерилизованное молоко. Купить по меньшей цене также теперь можно курятину, говяжью печень, соленую сельдь, гречку, зефир, пастилу, кофе и коньяк. Стоимость этих продуктов снизились на 0,2%. Одновременно с этим выросли в цене сахар (на 2,8%), свинина (на 1,4%), баранина (на 1%), рыбные консервы, сыр (на 0,9%), икра лососевых рыб, овощные консервы, оливковое масло — на 0,8%.
В июне потребительские цены в России выросли на 0,2% по сравнению с маем, а с начала 2020 года средняя стоимость товаров увеличилась на 2,6%. Инфляция в России в начале июля ускорилась на 0,3%.
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