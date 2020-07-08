В России выросли цены на продукты

Потребительские цены в России в июне выросли на 0,2% по сравнению с маем, а с начала 2020 года средняя стоимость товаров увеличилась на 2,6%. Об этом сообщили в Росстате.
«В 9 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в Еврейской автономной области — 0,8%, Кировской и Тверской областях — 0,7%, в связи с удорожанием продуктов питания на 1,0-1,8%», — цитирует Росстат агентство
Из продуктов больше всего подорожали картофель (+21%) и яблоки (+15%). При этом цены на лимоны упали на 29%, на помидоры — на 23%. В сфере услуг пассажирского транспорта больше всего подорожал проезд в поездах дальнего следования — на 11,3%.
Инфляция в России в начале июля ускорилась на 0,3%. В Росстате объясняют это индексацией тарифов на услуги ЖКХ. По данным ведомства, тарифы в среднем выросли на 3%, в зависимости от вида услуг.
Финансисты в начале июня успокоили россиян, сообщив, что им не стоит бояться резкого изменения цен на продукты в ближайшие месяцы и после снятия ограничений. Наоборот, эксперты спрогнозировали незначительное снижение цен на товары первой необходимости.
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