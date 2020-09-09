В Кремле ответили на претензии к российской вакцине от COVID-19

Песков рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надежна, чем зарубежные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Критика российской вакцины от коронавируса не должна быть политизирована. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Мы всегда негативно относились к попыткам политизировать процессы, связанные с апробацией вакцин», — ответил Песков журналистам, напомнившим о критике российской вакцины от коронавируса со стороны других стран. По его словам, несмотря на быструю регистрацию, российская вакцина «Спутник V» более надежна, чем зарубежные.

Он напомнил, что российская вакцина сделана для человека, а вакцина компании AstraZeneca разработана для обезьян. Также он добавил, что каждая страна должна иметь несколько вариантов вакцины для большей надежности результатов.

Ранее фармацевтическая компания AstraZeneca временно приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за побочных реакций у добровольцев, передает «Национальная служба новостей». В компании напомнили, что пациент с нежелательной реакцией поправится. Российская вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, выпущена в гражданский оборот, передает RT.