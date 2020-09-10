10 сентября 2020

В Японии предложили ударить ракетами по РФ, чтобы вернуть Курилы

© Служба новостей «URA.RU»
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Курильские острова являются предметом территориальных споров России и Японии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Япония и Россия делят Курильские острова

Единственным вариантом «вернуть» Курильские острова в состав Японии является военный конфликт с Россией. Такое мнение высказали японские пользователи соцсетей в ответ на публикацию Yahoo News Japan, посвященную отставке премьер-министра страны Синдзо Абэ.

«Северные территории нам ничем, кроме войны, не вернуть», — цитирует news.ru одного из комментаторов. Анонимный пользователь подчеркнул, что Россию можно победить с помощью ядерных ракет.

Остальные комментаторы также негативно высказались в адрес России, призвав японские власти ввести санкции против нее. Однако, нашлись и те, кто не верит во вхождение Курил в состав Японии.

Публикация Yahoo News Japan, вызвавшая ажиотаж среди японских пользователей, посвящена уходу со своего поста премьер-министра Синдзо Абэ. По мнению автора статьи, реакция Москвы на отставку говорит о возможном давлении на будущего премьера Японии.

Курильские острова являются предметом территориальных споров России и Японии. После Второй мировой войны территория полностью перешла Советскому Союзу. В дальнейшем «яблоком раздора» между двумя странами стала Малая Курильская гряда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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