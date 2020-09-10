В Японии предложили ударить ракетами по РФ, чтобы вернуть Курилы

Единственным вариантом «вернуть» Курильские острова в состав Японии является военный конфликт с Россией. Такое мнение высказали японские пользователи соцсетей в ответ на публикацию Yahoo News Japan, посвященную отставке премьер-министра страны Синдзо Абэ.
«Северные территории нам ничем, кроме войны, не вернуть», — цитирует
Остальные комментаторы также негативно высказались в адрес России, призвав японские власти ввести санкции против нее. Однако, нашлись и те, кто не верит во вхождение Курил в состав Японии.
Публикация Yahoo News Japan, вызвавшая ажиотаж среди японских пользователей, посвящена уходу со своего поста премьер-министра Синдзо Абэ. По мнению автора статьи, реакция Москвы на отставку говорит о возможном давлении на будущего премьера Японии.
Курильские острова являются предметом территориальных споров России и Японии. После Второй мировой войны территория полностью перешла Советскому Союзу. В дальнейшем «яблоком раздора» между двумя странами стала Малая Курильская гряда.
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