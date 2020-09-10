В Кургане заявили, что дети-инвалиды лишились бесплатной еды

По словам курганцев, школьников-инвалидов перестали кормить из-за новых постановлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане детей-инвалидов, по словам их родителей, оставили без бесплатного двухразового питания в школах. Об этом URA.RU сообщила мама ребенка-инвалида Ольга Веткова.

«В школе мне объяснили, что им позвонили из департамента социальной политики, и спросили, на каком основании они кормят детей-инвалидов, если есть решение думы, что кормят только детей с ОВЗ», — рассказала Веткова. По ее словам, детей-инвалидов должны кормить два раза в день, но это не делается в нескольких школах города уже неделю.

Женщина ссылается на действующее постановление администрации Кургана от 20.10.2017 № 7902, касающееся бесплатного питания отдельных групп школьников. В документе указаны обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По словам Ветковой, сейчас бесплатно кормят только младшеклассников раз в день, детей-инвалидов эта льгота не коснулась.

«Данная информация не соответствует действительности. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, как и раньше, получают питание в школах в соответствии с утвержденными нормативными актами», — ответили URA.RU в администрации Кургана. Там добавили, что сейчас законодательно разделены понятия инвалидности и ОВЗ, и в муниципальные документы внесут изменения.