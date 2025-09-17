Первую зарплату в цифровых рублях выплатили в России

Казначейство России впервые выплатило заработную плату в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность, операция стала частью эксперимента по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс, который реализуется совместно с Министерством финансов и Банком России. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.
«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — отметили в telegram-канале Минфина.
С 1 января 2026 года Казначейство России совместно с Банком России обеспечит полную поддержку операций со счетом цифрового рубля. Через него можно будет проводить перечисления средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, а также осуществлять различные выплаты за счет федерального бюджета. В ведомстве подчеркивают, что получение выплат из бюджета в цифровых рублях будет происходить только по желанию получателей.
