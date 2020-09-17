В РФ разрешили применять на дому два лекарства от коронавируса

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Препараты «Фавипиравир» доказали свою эффективность Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав РФ разрешил применять «Фавипиравир» для лечения коронавируса дома. Об этом URA.RU сообщили в министерстве.

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием „фавипиравир“», — говорится в сообщении ведомства. Ранее эти препараты могли применяться только для лечения в стенах больницы.

Противовирусные препараты доказали свою эффективность, добавили в ведомстве. Поэтому их можно применять для профилактики и лечения COVID-19.

Ранее сообщалось, что клинические испытания лекарства прошли успешно, передает агентство Nation News. Первые два препарата от коронавируса «Авифавир» и «Арепливир» получили лицензию в мае и июне 2020 года, сообщает телеканал 360. Но исполнительный директор российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева отметила, что любые лекарства, в том числе «Фавипиравир», должен назначать врач, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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