Автобус, в котором находились россияне, перевернулся в турецком городе Аскарай. Об этом сообщила газета Haberturk.
«В Аксарае около 08:30 в районе Ташпынар на трассе Аксарай-Адана произошла авария с пассажирским автобусом, который перевернулся по вине водителя», — передает газета. По данным издания, в ДТП пострадали 30 человек (27 из них были пассажирами автобуса). Водитель автобуса, в котором находились россияне, не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадавших доставили в местную больницу.
По сообщению E1.RU, в аварии пострадал журналист портала Сергей Панин. Сведений о состоянии российских туристов еще не поступало, передает агентство Nation News. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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