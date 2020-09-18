В Турции разбился автобус с российскими туристами. ФОТО

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Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., салон автобуса
В автобусе находились 30 пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автобус, в котором находились россияне, перевернулся в турецком городе Аскарай. Об этом сообщила газета Haberturk.

«В Аксарае около 08:30 в районе Ташпынар на трассе Аксарай-Адана произошла авария с пассажирским автобусом, который перевернулся по вине водителя», — передает газета. По данным издания, в ДТП пострадали 30 человек (27 из них были пассажирами автобуса). Водитель автобуса, в котором находились россияне, не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадавших доставили в местную больницу.

По сообщению E1.RU, в аварии пострадал журналист портала Сергей Панин. Сведений о состоянии российских туристов еще не поступало, передает агентство Nation News. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: telegram-канал «Говорит Москва»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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