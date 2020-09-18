Восемь детей отравились в бассейне в Санкт-Петербурге

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РМК, Михеевский ГОК, открытие бассейна в Варне. Челябинская область, бассейн
Дети отравились в частном фитнес-клубе Санкт-Петербурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время купания в бассейне Санкт-Петербурга восемь детей отравились парами хлора. Об этом сообщили на городской станции скорой медицинской помощи.

«Всего восемь детей [отравились]. У всех ингаляционное отравление парами хлора», — цитирует ТАСС сообщение врачей. Пятерых детей госпитализировали, а трем оказали помощь на месте, добавили в медучреждении.

В экстренных службах изданию сообщили, что дети отравились в частном фитнес-клубе. Там отметили, что это могло произойти из-за слишком большого количества вещества в воде. Городская прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в Набережных Челнах семь человек госпитализировали с отравлением хлором в частном бассейне, передает RT. Бассейн находился на базе отдыха.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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