Восемь детей отравились в бассейне в Санкт-Петербурге

Во время купания в бассейне Санкт-Петербурга восемь детей отравились парами хлора. Об этом сообщили на городской станции скорой медицинской помощи.
«Всего восемь детей [отравились]. У всех ингаляционное отравление парами хлора», — цитирует ТАСС сообщение врачей. Пятерых детей госпитализировали, а трем оказали помощь на месте, добавили в медучреждении.
В экстренных службах изданию сообщили, что дети отравились в частном фитнес-клубе. Там отметили, что это могло произойти из-за слишком большого количества вещества в воде. Городская прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее в Набережных Челнах семь человек госпитализировали с отравлением хлором в частном бассейне, передает RT. Бассейн находился на базе отдыха.
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