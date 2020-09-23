По документам, Тесака видели живым уже после того, как тот погиб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

В свидетельстве о смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) сказано, что он скончался в 00:00 часов 16 сентября. При этом сотрудники СИЗО утверждали, что видели его живым перед завтраком, напомнил адвокат Тесака Алексей Михальчик.

«Как нам ранее сообщал следователь, смерть наступила в период с 6:45 до 8 утра. В справке же указано, что время смерти — 12 ночи. Будем разбираться», — цитирует Михальчика telegram-канал РИА «Новости».

Если верить данным документа о смерти Марцинкевича, то к завтраку он был мертв уже почти семь часов. СМИ предполагают, что патологоанатом почему-то не смог установить реальное время смерти, поэтому в справке написал 00:00. Причиной гибели националиста эксперт назвал «повешение, удушение и удавление с неопределенными намерениями», — уточнил адвокат Михальчик.

Защитник также заявлял, что в день смерти Тесака в его камере были выключены камеры видеонаблюдения, а некоторые детали гибели националиста ставят под сомнение его суицид, пишет телеканал 360. Также пришли данные независимой экспертизы травм на теле Марцинкевича, которые опровергают официальную версию, уточнило агентство Nation news.