Российские истребители перехватили технику США над Балтикой

Истребитель РФ Су-27 перехватил патрульные самолеты США и Германии над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии», — рассказали в НЦУО. Отмечается, что они не нарушили государственную границу России, передает ТАСС.
Ранее два российских истребителя МиГ-31 перехватили над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании. Начальник российского Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что за последний месяц было обнаружено порядка 30 самолетов стратегической авиации НАТО вблизи границ РФ, пишет RT.
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