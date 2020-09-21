Два МиГ-31 перехватили британский самолет над Баренцевым морем

Два российских истребителя МиГ-31 перехватили над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).
«Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании», — приводит RT слова представителя организации. Российские пилоты сопроводили британского коллегу над акваторией Баренцевого моря.
Нарушения российской границы допущено не было, отметили в НЦУО. Там подчеркнули, что полет российских самолетов проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее истребитель Су-27 ВВС РФ перехватил самолет ВМС США «Посейдон» недалеко от границ РФ над Черным морем. Американский борт не нарушал российской границы, передает телеканал 360.
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