В думе курганского района разгорелся скандал из-за спикера

На выборах спикера депутатов заставили голосовать за определенного кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В думе Звериноголовского района (Курганская область) выборы спикера прошли со скандалом. Депутаты заявили, что их заставили выбрать спикером бывшего директора школы Татьяну Аргинбаеву, которую уволили после забастовки учителей из-за зарплаты. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказали местные жители.

«Их [депутатов] вынудили проголосовать за ее кандидатуру. Многие работают в бюджетной сфере и зависят от администрации района. Пойти наперекор властям означало бы лишиться работы», — пояснил один из жителей села Звериноговское.

Сами депутаты в разговоре с URA.RU пояснили, что изначально почти половина думы была против кандидатуры Аргинбаевой. «Мы все здесь живем и знаем друг друга. Человека уволили со школы за нецелевое расходование средств. В свое время она не смогла уладить конфликт внутри школы, что коллектив пошел на забастовку. И теперь она же возглавила думу. Решение не правильное», — поделился мнением инсайдер.

Со слов другого источника из числа депутатов, перед выборами председателя в район приезжал представитель властей из Кургана (имя источник отказался называть). «Сказал, что надо проголосовать на Аргинбаеву. А через 2-3 месяца ее якобы снимут», — пояснил инсайдер.

Еще один представитель думы ни о каком конфликте и давлении не слышал. «На заседании была предложена одна кандидатура. За нее проголосовали вроде 10 из 15 человек. Все прошло мирно», — заявил депутат. Получить комментарии председателя районной думы Татьяны Аргинбаевой URA.RU не удалось. Она не ответила по номеру телефона.