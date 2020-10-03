Трамп заявил, что его ждут несколько дней «настоящего испытания»

Дональд Трамп рассказал о своем самочувствии Фото: The White House

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Следующие несколько дней станут для президента США Дональда Трампа настоящим испытанием. Об этом американский лидер сам сообщил в очередном видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Я хорошо себя чувствую, и думаю, что у нас будет хороший результат. Следующие несколько дней, я думаю станут настоящим испытанием. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару дней», — сказал Трамп [цитата по «Ъ»]. При этом глава государства отметил, что чувствует себя лучше, чем до приезда в госпиталь, и надеется вскоре вернуться к предвыборной кампании.

Ранее, как напоминает RT, некий информированный источник сообщил, что в последние сутки показатели состояния Трампа внушали беспокойство. Следующие 48 часов, по словам инсайдера, будут «критически важны» с точки зрения лечения президента.