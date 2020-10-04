Со следующего года в РФ учителям будут платить по-новому

Виктор Басюк рассказал, что учителя будут знать, за какие обязанности им начисляется выплата Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 2021 года Минпросвещения РФ выработает минимальный размер зарплаты для учителей. Об этом сообщил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

«Нужно четко определить, что такое стимулирующая выплата для учителя. Мы хотим до конца года эту систему выработать», — рассказал Басюк в эфире радио «Комсомольская правда». Он добавил, что со следующего года министерство определит минимальную зарплату, меньше которой учителя получать не будут.

Басюк рассказал, что учителя будут знать, за какие обязанности им начисляется выплата. Все зарплатные нормативы министерство планирует ввести в 2021 году.

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