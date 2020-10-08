С 2023 года в самолетах появится видеонаблюдение Фото: Анна Майорова © URA.RU

После введения требования об обязательной установке видеокамер в самолетах авиакомпании будут вынуждены поднять цена на билеты. Кроме того, это решение правительства РФ приведет к росту коррупции, заявил в разговоре с URA.RU заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Конечно цены вырастут. Они постоянно растут, растут и растут. Мне уже выгоднее летать на компаниях с других континентов», — отметил Сытник. Он выразил мнение, что сегодня в российской авиации много должностных лиц, которые не могут профессионально выполнять свою работу, и они не знают, что действительно надо этому сектору.

Если чиновники будут сами определять, какие камеры наблюдения следует ставить в самолеты, то это приведет к росту коррупции, уверен Сытник. «Будет перечень каких-то фирм, изделия которых будут допущены для эксплуатации на воздушном транспорте. То есть пройдут сертификацию. И тогда компании будут платить миллиарды. Это откроет кто-то карман, и туда посыплются большие деньги», — подчеркнул заслуженный пилот РФ.

«Кто скажет, что постановка этих камер приведет к улучшению безопасности полетов? Или к улучшению работы персонала на борту самолета? Или к улучшению работы экипажа? Я бы лично подал в суд. Вы мне сначала докажите, что это хорошо. При том, это не должно быть обязательным, а желательным. И чтобы эти камеры были установлены при производстве самолетов. Чтобы в интерьер были хорошо вписаны, не грелись, не было пожара от этой камеры», — размышляет Сытник.

Ранее правительство РФ обязало авиакомпании с 2023 года устанавливать в самолетах видеокамеры. В постановлении кабмина говорится, что это делается для обеспечения безопасности воздушных судов, передает RNS.