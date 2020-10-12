В Кремле раскрыли, ждать ли россиянам нового обращения Путина

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Путин может обратиться к россиянам по поводу коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к гражданам, если это будет необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса, если сочтет это необходимым», — сообщил представитель Кремля журналистам. Конкретные сроки возможного обращения президента Песков не уточнил.

Также во время общения с журналистами пресс-секретарь президента объяснил, почему в России не вводят карантин, как весной. По словам Пескова, сейчас у страны есть большой запас прочности.

Впервые Путин обращался к россиянам в связи с угрозой распространения коронавируса 25 марта 2020 года. После этого он выступал по поводу пандемии в июне. Также летом президент обращался в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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