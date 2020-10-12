Почему в России не вводится карантин, как весной. Ответ Кремля

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, собор василия блаженного, покровский собор, москва
Россия готова к новому вызову пандемии, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По сравнению с ситуацией с коронавирусом, которая была весной, у России есть большой запас прочности, позволяющий не вводить полный локдаун, как это было полгода назад. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас есть больший запас прочности по сравнению с весной, когда всему миру пришлось встречать коронавирус. Сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла.

По словам представителя Кремля, в больницах подготовлены коечные фонды, которые позволят принимать большое количество заразившихся и быстро лечить их. Песков подчеркнул, что это позволяет быть гибким и учитывать интересы экономики страны, и не предпринимать жесткие меры, которые были весной.

По официальным данным за 12 октября, в России за сутки было выявлено 13 634 случаев коронавируса, напоминает «Национальная служба новостей». Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев прогнозирует, что человечеству предстоит бороться с пандемией COVID-19 еще не менее года, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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