Роман Кокшаров проходит обвиняемым по двум эпизодам Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян может быть вызван в суд. Его планируется допросить в качестве свидетеля по уголовному делу бывшего вице-премьера правительства края Романа Кокшарова. Об этом URA.RU рассказал адвокат Кокшарова Александр Струков.

«В качестве свидетеля должен быть допрошен Гарслян. Но в конечном счете решение о том, вызывать его в суд или нет, примет прокурор», — пояснил Струков. Он добавил, что ранее рассмотрение уголовного дела пришлось отложить из-за болезни судьи. «В ближайшие дни ждем назначения даты очередного заседания», — сказал адвокат. Получить оперативный комментарий Гарсляна на момент публикации новости не удалось.

Кокшаров обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Перми.

По версии следствия, чиновник помогал коммерческой фирме выполнять госконтракты. Кроме того, по его указанию в Гайнском районе края был введен режим ЧС, чтобы в обход конкурсных процедур приобрести два катера для паромной переправы. Ранее в суде по уголовному делу Кокшарова были допрошены экс-министр финансов края Елена Чугарина, министр транспорта Николай Уханов и глава Кизела Андрей Родыгин.