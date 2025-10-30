В Перми снова начал работать поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Отряд помогает бесплатно искать пропавших людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми поисковый отряд имени Ирины Бухановой вернулся к работе после перерыва. Об этом сказано в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«Отряд имени Ирины Бухановой снова в строю. После небольшого перерыва, полные сил и энергии, мы готовы с новой отдачей помогать тем, кто нуждается в нашей помощи», — сказано в сообщении.