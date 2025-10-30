Логотип РИА URA.RU
В Перми снова начал работать поисковый отряд имени Ирины Бухановой

30 октября 2025 в 13:23
Отряд помогает бесплатно искать пропавших людей

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми поисковый отряд имени Ирины Бухановой вернулся к работе после перерыва. Об этом сказано в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«Отряд имени Ирины Бухановой снова в строю. После небольшого перерыва, полные сил и энергии, мы готовы с новой отдачей помогать тем, кто нуждается в нашей помощи», — сказано в сообщении.

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой был создан в мае 2015 года. Его назвали в честь девушки, которая пропала в это время. Позже выяснилось, что ее убили. Сейчас отряд бесплатно помогает в поисках пропавших людей. Организация приостанавливала свою работу с 1 октября 2025 года.

