В Перми снова начал работать поисковый отряд имени Ирины Бухановой
Отряд помогает бесплатно искать пропавших людей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Перми поисковый отряд имени Ирины Бухановой вернулся к работе после перерыва. Об этом сказано в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
«Отряд имени Ирины Бухановой снова в строю. После небольшого перерыва, полные сил и энергии, мы готовы с новой отдачей помогать тем, кто нуждается в нашей помощи», — сказано в сообщении.
Поисковый отряд имени Ирины Бухановой был создан в мае 2015 года. Его назвали в честь девушки, которая пропала в это время. Позже выяснилось, что ее убили. Сейчас отряд бесплатно помогает в поисках пропавших людей. Организация приостанавливала свою работу с 1 октября 2025 года.
