Пермский аэропорт перешел на зимнее расписание

В этом сезоне из Большого Савино будут доступны 24 прямых направления Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский аэропорт 30 октября перешел на зимнее расписание. В новом сезоне из Большого Савино будет осуществляться регулярное сообщение по 24 прямым направлениям: 15 по российским, 4 — в государства СНГ и 5 — в страны дальнего зарубежья.

«В зимний период жители Перми смогут совершать перелеты в Москву с частотой до 6–7 рейсов в сутки. Обеспечивать авиасообщение будут „Аэрофлот“, „Россия“ и „Победа“. Регулярные рейсы в Санкт-Петербург выполняют перевозчики „Победа“ и „Россия“. Добраться до Сочи можно будет на бортах „Победы“, „России“ и „Икара“. Перелеты в Минеральные Воды осуществляет авиакомпания „Азимут“», — сообщает пресс-служба пермского аэропорта в telegram-канале.

Чартерные рейсы предусматривают перелеты на четырех популярных направлениях — в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Анталью и на Пхукет. Кроме того, в конце ноября авиакомпания Azur Air запустит рейсы в Камрань.

Продолжение после рекламы