Одиозный экс-депутат пермского заксобрания Окунев отправлен в СИЗО

Окунев будет содержаться там один месяц и 29 суток Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев помещен в следственный изолятор. Такое решение приняла судья Ленинского районного суда Марина Насибуллина.

«Избрать Окуневу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 29 суток. В СИЗО бывший депутат пробудет до 28 декабря», — передает решение судьи корреспондент URA.RU.

Ранее корреспондент URA.RU из зала суда уточнял позицию следствия. Данную меру пресечения следствие сочло необходимым поскольку экс-депутат может скрыться — он имеет загранпаспорт. Кроме того, у следствия есть опасения, что Окунев может продолжить противоправную деятельность — вести соцсети.

Сам Окунев в своей речи в суде заявил о несогласии с предъявленными обвинениями. И назвал себя невиновным. Его защита настаивала на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте или залоге в размере 2 млн рублей. В беседе с журналистом URA.RU адвокат Иван Хозяйкин заявил, что данная мера излишняя. Они будут подавать апелляцию.