В Перми рухнули цены на аренду «двушек»

В Перми в октябре 2025 года снизились ставки на долгосрочную аренду квартир. Больше всего подешевели двухкомнатные — на 5,5%. Об этом URA.RU рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир».

«В 20 городах арендные двухкомнатные квартиры выросли в цене, в 49 упали, в одном городе ставки остались прежними. В Перми ставки снизились на 5,5%. В среднем „двушку“ сдают за 36,2 тысячи рублей», — отметили аналитики.

Уточняется, что в Перми также подешевели однокомнатные квартиры. За месяц аренда снизилась на 1,3% до 27,4 тысячи рублей. Зато ставки на трехкомнатные практические не изменились и составляют 46,5 тысячи рублей. По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, рост ставок в 2025 году был отмечен с июля по сентябрь, а в октябре наблюдается «охлаждение» рынка. В декабре аналитики прогнозируют, что ставки еще немного «упадут».