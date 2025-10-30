Россиянам рассказали, как одно поле в договоре спасает целую рощу от вырубки

Указание в договоре электронной почты избавляет компании от необходимости слать бумажные документы Фото: Илья Московец © URA.RU

Указание корректного адреса электронной почты при оформлении договора кредита или займа вносит вклад в сохранение природы, помогая сокращать вырубку деревьев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПКО «Защита онлайн», клиенты, которые не указывают e-mail в договорах, вынуждают компании и банки направлять уведомления или судебные документы заемщикам в традиционном бумажном виде. Из-за этого часть документооборота до сих пор остается на бумаге, несмотря на развитие цифровых технологий и появление новых возможностей коммуникации.

«Переход на электронные документы действительно позволяет существенно сократить потребление бумаги. Простой пример: для подготовки одного заявления в суд требуется около 20 листов. Если предположить, что компания направляет порядка 50 тысяч таких заявлений в месяц, то при использовании электронного документооборота можно сэкономить примерно миллион листов. Из одного дерева высотой 12–13 метров производят около 10 тысяч листов бумаги. Значит, благодаря цифровым технологиям ежемесячно сохраняется около десяти деревьев, а за год — целая роща из 120 деревьев», — рассказал операционный директор ПКО «Защита онлайн» Валерий Зоткин.

По данным компании, при оформлении кредитных договоров электронную почту до сих пор не указывают около 10-20% от всех клиентов. Хотя электронный документооборот не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и делает работу бизнеса эффективнее. Компании экономят ресурсы на печати, пересылке и хранении документов, а клиенты быстро получают электронные уведомления. Также современные технологии ускоряют обмен информацией между банками, судами и приставами.

Однако эксперты отмечают, что полностью отказаться от бумаги пока невозможно. Так, далеко не все судебные участки готовы работать исключительно в цифровом формате. Многие решения судов по-прежнему приходится распечатывать, даже если исходно документы были направлены на рассмотрение в электронном виде. Вдобавок банки не всегда могут взаимодействовать с электронными сервисами в сфере юриспруденции и делопроизводства.