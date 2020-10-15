Курганец, от которого отказались в роддоме, ищет родителей

Курганца усыновили почти сразу после рождения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший житель Кургана, который живет в Республике Адыгея, ищет в соцсетях биологических родителей, отказавшихся от него 32 года назад. Пост с просьбой помочь найти родителей Сергей Власов опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Хочу найти своих родителей, а также братьев или сестер. <…> Усыновили меня, по словам родных, когда мне было всего десять дней», — написал Власов. По его словам, 10 лет назад он переехал из Кургана в Краснодар, а сейчас с женой и детьми живет в Республике Адыгея.

Опубликованный пост прокомментировала сводная сестра мужчины. «Всю жизнь мы прожили в Кургане, переехал в Краснодар жить он в 2013 году, и, видимо, он там потерял совесть и все святое, что было в нем», — написала она. Девушка посоветовала автору поста проверить свое психическое здоровье. Мужчина под постом ответил, что редко общается с сестрой, но добавил, что оставить комментарий — это ее право. Большинство подписчиков группы поддержали мужчину в поиске родителей и посоветовали ему обратиться на федеральные телеканалы.

Автор поста пытался найти информацию в архиве роддома, но, по его словам, там документы хранятся всего 25 лет. По данным обратившегося, родители отказались от него из-за трудностей с финансами. «Я ничего не жду от них… Просто хочется посмотреть на тех, кто создал меня, скажем так…» — добавил мужчина.