Жителей регионов привлекли к уборке московских улиц

Из-за пандемии в Москве нехватка сезонных рабочих (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Из-за пандемии уборка улиц в Москве легла на плечи жителей других регионов. Привлечь приезжих из других областей пришлось после закрытия границ России, объяснил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве стало заметно, процентов на 40, меньше мигрантов. Это влияет на рынок труда», — приводит «Ридус» слова из интервью мэра столицы каналу «Россия 1». Из-за этого в городе уменьшилось число сезонных рабочих.

Собянин уточнил, что многие москвичи не готовы к ручному труду. Для решения проблемы в столицу приходится привлекать жителей других регионов. Также в городе ведется механизация уборки улиц. Поэтому зимой проблем с этим не будет, заверил мэр.