18 октября 2020

В России хотят разработать стандарт дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Авторы инициативы предлагают уменьшить количество домашних заданий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Институт прогрессивного образования предложил создать в России стандарт проведения дистанционных занятий. Соответствующее письмо направлено в Минпросвещения РФ.

«Просим вас разработать стандарт проведения дистанционного урока», — приводит RT цитату из письма. Предложение появилось в связи с тем, что дистанционные уроки стали проводиться в школах РФ систематически, наряду с очными занятиями.

При этом авторы инициативы предлагают уменьшить количество домашних заданий. Младшие школьники должны тратить на домашнюю работу не более часа, а старшеклассники — не более трех часов, считают в Институте прогрессивного образования. Учителя некоторых предметов вовсе не будут задавать уроки на дом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести на дистант школьников с 6 по 11 класс в связи с распространением коронавируса, передает «Утро.ру». Дети будут учиться удаленно с 19 октября по 1 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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