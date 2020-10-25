25 октября 2020

В России врачи заявили об острой нехватке тестов на коронавирус

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, медицина, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон
Тестов на коронавирус не хватает из-за дефицита расходных материалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России врачи столкнулись с острой нехваткой тестов на коронавирус из-за дефицита расходных материалов. Об этом сообщил гендиректор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

«Нам крайне не хватает пластика для тестов», — приводят слова Исаева «Известия». Для решения этой проблемы он предложил увеличить импорт этого материала из Китая.

По данным издания, главный внештатный специалист по клинической диагностике Татьяна Вавилова направила письмо в Минздрав, где сообщила об острой нехватке пробирок типа Эппендорф, наконечников с фильтрами и без фильтров для пипеточных дозаторов. Отмечается, что лабораториям, делающим тесты на коронавирус в 37 регионах грозит приостановка работы. В правительстве Подмосковья дефицит не подтвердили.

Главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал, что существует несколько исследований на коронавирус. В первые две недели болезни лучше делать мазок ПЦР, а позднее можно провести тестирование на антитела, передает VSE42.Ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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