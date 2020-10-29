Столица Карабаха несколько часов остается под ракетным обстрелом

Азербайджанская сторона возобновила ракетный обстрел по столице Нагорного Карабаха Степанакерту. О непрекращающемся огне на территории республики сообщают армянские СМИ.
«Взрывов уже более десятка, город сотрясается от ударов. Спепанакерт обстреливался и ночью, Азербайджан выпустил по столице Арцаха пять ракет», — пишет государственное издание «Арменпресс». В городе включена воздушная тревога.
По предварительным данным, от ночных ударов никто не пострадал, также не было и значительных разрушений. Ущерб от утреннего обстрела пока уточняется.
28 октября Баку обвинил Армению в обстреле приграничных азербайджанских территорий. За четыре дня до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить войска, если Армения прекратит огонь, пишет телеканал 360. Несмотря на это, политологи называют именно Баку вероятным победителем в военном конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».
Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября после взаимных обвинений Азербайджана и Армении в обстрелах. Стороны уже несколько раз успели прийти к соглашению о прекращении огня, однако конфликт возобновляется снова и снова.
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