Пранкеры Вован и Лексус разыграли культового режиссера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского режиссера Дэвида Линча. Они позвонили Линчу от лица правозащитницы Греты Тунберг и ее отца Сванте и предложили снять продолжение сериала «Твин Пикс» с Гретой в роли Лоры Палмер. Видео с аудиозаписью разговора пранкеры опубликовали на своем Youtube-канале.

«Может быть, мы бы сделали продолжение „Твин Пикса“. Я бы смогла сыграть молодую Лору Палмер или ее дочь, например?» — предлагает в телефонном разговоре «Грета» Линчу, отметив, что это может помочь ей побороть страхи. В ответ режиссер рассмеялся, но отметил, что это можно обсудить. При этом Линч подчеркнул, что Тунберг лучше следует обучаться трансцендентальной медитации.

Затем к беседе подключился «Сванте». Он заявил Линчу, что Грету якобы напугал президент США Дональд Трамп на саммите по климату в Нью-Йорке, сказавший, что никому в этом мире помочь нельзя, так как миром правят страх и деньги. В ответ режиссер отметил, что американский лидер сказал правду, но это можно изменить. «Трамп правит за счет страха и денег, и он интересуется только собой и деньгами, вселяет страх в людей и потом получает контроль над ними», — заявил Линч, уточнив, что американский лидер ведет весь мир в пропасть, и его нужно остановить. Режиссер посоветовал Тунберг продолжать ее смелую работу.

Сериал «Твин Пикс» вышел на экраны в 1990 году. Действие сериала происходит в вымышленном городке с одноименным названием Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон. Специальный агент ФБР Дейл Купер расследует убийство старшеклассницы. Постепенно перед зрителями открывается темная сторона жизни обитателей тихого и мирного городка. В апреле американский продюсер и сценарист Марк Фрост, который вместе с режиссером Дэвидом Линчем создал «Твин Пикс», заявил о возможном продолжении сериала, передает телеканал 360.