Вирусолог предупредил о связи группы крови с коронавирусом

Вирусолог призвал помнить о результатах научных исследований Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

То, что в больницах не видят связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса, не означает, что научные данные ученых являются неверными. Таким мнением с URA.RU поделился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко проанализировал базу данных реанимационных больных. В результате он не получил достоверных данных о том, что группа крови пациента влияет на длительность стационарного лечения и выживаемость. Хотя ранее о такой связи говорили ученые.

«Для эксперимента ученые сравнивали набор групп крови у больных и здоровых людей. И выяснилось, что больных с I группой крови меньше на 10%. Это, конечно, не абсолютно: можно и с этой группой крови тяжело заболеть. Это просто небольшая корреляция — но эти научные данные были опубликованы в рецензируемом международном научном журнале. В то же время в своей публикации Проценко ни на что не ссылается и приводит не совсем понятные рисунки, — объяснил Нетесов. — То, что сказал Проценко — это лишь неопубликованные данные наблюдений в одной из больниц. И пока они не будут положены на бумагу и обсчитаны, к ним не стоит относиться так же, как к опубликованным статьям».

Ранее ученые также установили, что лишний вес связан с риском развития тяжелой формы коронавируса. Также в зоне наибольшего риска находятся люди, у которых есть серьезные хронические заболевания внутренних органов.