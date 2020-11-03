В России увеличили минимальный размер штрафов

Минимальный штраф вырос с 300 до 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Теперь вместо 300 рублей, как было ранее, минимальный размер штрафа в России составит 500 рублей. Однако размер наказаний за некоторые административные нарушения, наоборот, снизился, сообщил министр юстиции России Константина Чуйченко.

По закону можно будет выносить предупреждения вместо некоторых штрафов, пояснил он. «Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, подлежат изменению, и теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей», — отметил Чучейко в эфире «Россия-24».

Новая гуманизированная система также предполагает выплату штрафов с 50%-й скидкой по 360 правонарушениям, а в качестве первой санкции будет предусмотрено предупреждение. Всего за 18 лет действия КоАП в него было внесено порядка 680 изменений.

Однако несмотря на это, в конце октября в Москве ввели новые штрафы для автомобилистов. Так, например, инспекторы будут выписывать штраф в размере три тысячи рублей водителям, выехавшим за выделенные полосы. Теперь выезд на выделенные полосы разрешен лишь для коммунальных служб и велосипедов.