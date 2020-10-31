В Москве введут новые штрафы для водителей

Автовладельцам Москвы с 7 ноября будут выписывать штраф в 3 тысячи рублей за выезд на выделенные полосы. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.
«С 7 ноября проезд по всем выделенкам Москвы будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб. Штраф составляет 3 тысячи рублей», — говорится в telegram-канале ведомства. Также выезд на выделенные полосы будет разрешен для автомобилей коммунальных служб и велосипедов.
Движение на таких полосах будет закрыто для обычных авто во все дни недели. Камеры на дорогах будут выписывать штрафы автоматически. Работники департамента транспорта призывают водителей быть внимательными и следить за дорожными знаками, передает агентство Nation News.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Вяткин рассказал, что у автовладельцев есть возможность «обнулить» свои нарушения на дороге, передает RT. Это возможно, если водитель оплатил штраф. Как сообщало
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