Родне пришлось обеспечить пенсионерку специальным оборудованием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из ГКБ №14 Екатеринбурга выписали бабушку из Алапаевска, переболевшую коронавирусом, которой трудно дышать. Об этом URA.RU рассказала знакомая пенсионерки. Ее родным пришлось потратить около 60 тысяч рублей на кислородное оборудование, чтобы женщина могла жить.

«Она заболела в самом начале октября, — рассказала знакомая бабушки. — Дней десять лежала дома — была высокая температура и кашель. Когда стало тяжело дышать, родственники вызвали скорую». Сперва ее отвезли в больницу Артемовского, где на КТ увидели поражение легких 60%. Медициной катастроф ее доставили к ГКБ №14 Екатеринбурга — там КТ показала уже 90%.

Женщину положили в реанимацию. «Надо отдать должное врачам: они ее с того света достали, — говорят родственники бабушки. — Спасибо им огромное!». За месяц врачи выходили пенсионерку, а в понедельник, 2 ноября уже выписали, так как пришел отрицательный результата теста на COVID. При этом бабушка с трудом дышит.

По словам знакомой, врач посоветовал родне женщины приобрести кислородное оборудование (баллоны, маска), чтобы она могла дышать с помощью него. Комплект обошелся в 60 тысяч рублей. «Без кислорода она пока не может, — говорит подруга пенсионерки. — Днем сама дышит, а на ночь подключает аппарат».

URA.RU попросило прокомментировать данную историю в свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией — к моменту публикации ответ на запрос не поступил.

Как сообщало URA.RU, в Свердловской области в последние дни — рекордное количество тяжело больных коронавирусом: 5 ноября их число составило 327 — столько не было даже летом во время пиковых нагрузок. При этом власти засекретили статистику по COVID: ее запретили разглашать во время заседаний городских и районных оперштабов. Исключительное право на цифры осталось у областного оперштаба.