Все больше свердловчан сталкиваются с осложнениями при болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 327 человек тяжело болеют коронавирусом, сообщили в региональном штабе по борьбе с СOVID-19. Такого показателя не было даже во время пиковых нагрузок в июле (16 июля, когда заболело 349 свердловчан, тяжело переносили болезнь 190 пациентов).

Из числа госпитализированных 168 человек находятся на аппаратах ИВЛ. «Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1396. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — уточнили в штабе. Всего за сутки заболело 287 человек, семеро умерли. Общее число летальных случаев с начала эпидемии 807.

За последние сутки выздоровело 283 человека. С начала эпидемии с болезнью справились 29 714 жителя региона. Всего заразилось 37 613 человек.