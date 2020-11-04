04 ноября 2020
03 ноября 2020

В Свердловской области рекордное количество тяжело болеющих COVID. Летом такого не было

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, пострадавший, врачи, эвакуация больных, медики, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, защитные костюмы
Все больше свердловчан сталкиваются с осложнениями при болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 327 человек тяжело болеют коронавирусом, сообщили в региональном штабе по борьбе с СOVID-19. Такого показателя не было даже во время пиковых нагрузок в июле (16 июля, когда заболело 349 свердловчан, тяжело переносили болезнь 190 пациентов).

Из числа госпитализированных 168 человек находятся на аппаратах ИВЛ. «Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1396. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — уточнили в штабе. Всего за сутки заболело 287 человек, семеро умерли. Общее число летальных случаев с начала эпидемии 807.

За последние сутки выздоровело 283 человека. С начала эпидемии с болезнью справились 29 714 жителя региона. Всего заразилось 37 613 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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