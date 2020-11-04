Чиновники перевели разглашение статистики под строгий контроль Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом централизовал распространение данных о количестве заболевших в регионе. Как сообщил источник URA.RU во властных структурах, отныне закрытые заседания городских штабов (включая екатеринбургский) проходят без разглашения статистики, которую ведут местные власти.

«Все данные [по числу заболевших коронавирусом] отныне дает только областной штаб через свои официальные ресурсы», — поделился инсайдер. Его слова подтвердили несколько собеседников агентства, участвовавших в последнем заседании коронавирусного штаба в Екатеринбурге. «На нем впервые не озвучивалась статистика, хотя до этого такие данные приводились», — рассказал источник URA.RU.

На прошлой неделе URA.RU опубликовало данные, согласно которым число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге превышает 34 тысячи человек. В то время как свердловский Роспотребнадзор и региональный оперштаб приводили кардинально иные значения — 20779 инфицированных.

В областном штабе по борьбе с коронавирусом заявили URA.RU, что «ряд муниципальных оперштабов по мере разворачивания дополнительных лабораторных мощностей начал вести собственную статистику, в которую входили в том числе первичные, неперепроверенные и повторные результаты анализов». «По мере развития эпидемии и накопления таких результатов эта статистическая погрешность стала значительной, что дезориентировало не только сами оперштабы, но и жителей муниципалитетов. В настоящее время минздравом и управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводится большая работа по оптимизации и интеграции баз данных. <…> Частью этой работы стало приведение статистики к единому образцу», — объяснили расхождение данных в операштабе.