В Екатеринбурге антитела к коронавирусу нашли у каждого шестого

Таковы результаты тестов на антитела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У 16,5% процентов екатеринбуржцев, сдавших тест, обнаружены антитела класса G (IgG) к коронавирусу. Таковы результаты тестов, которые проводила компания INVITRO в Екатеринбурге (анализы взяты у 13 тысяч человек). Это дает основание говорить о том, что каждый шестой екатеринбуржец, скорее всего, переболел COVID.

«По наличию и уровню IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить способность организма распознавать вирус при повторной встрече с ним», — говорят специалисты INVITRO, отмечая, что антитела класса G начинают вырабатываться в организме через 3-4 недели после контакта с вирусом или через 2-3 недели после начала болезни.

Данные по разным городам разнятся. Так, в Москве антитела обнаружены у 15,2% людей, сдавших тест (было проверено 237 тысяч человек), в Санкт-Петербурге — у 21,4% (выборка — 77 тысяч пациентов), в Новосибирске — у 24,4% (исследование провели у 43 человек, в Казани — у 19,6% (из 10,5 тысяч тестов), в Челябинске — 16,1% (26,5 тысяч протестированных).

Всего за пять месяцев в компании INVITRO провели 940 тысяч исследований, в целом антитела к коронавирусу были выявлены у 19,2% протестированных. Больше всего антител выработалось у молодых людей — в возрасте от 18 до 45 лет (среди них положительный результат теста на антитела класса G (IgG) к коронавирусу — у 55%).