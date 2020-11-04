Челябинский губернатор устроил в правительство бывшего сослуживца

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении заместителем министра имущества региона Эльдара Белоусова. Соответствующий документ появился на официальном правовом портале 5 ноября. Ранее Белоусов работал в структурах Минэнерго РФ, где до назначения в Челябинск Текслер занимал пост первого замминстра.
«Назначить Белоусова Эльдара Эдеемовича заместителем министра имущества Челябинской области с 5 ноября», — говорится в документе. Новый замминистра принят на работу с испытательным сроком в один месяц.
Белоусов занял ставку, которая была вакантна более полугода. В конце апреля уволился с поста замминистра имущества Ярослав Мамонов. В челябинском министерстве Белоусов будет отвечать за работу госпредприятий и акционерных обществ, где учредителем является правительство области.
До назначения в Челябинск Белоусов работал в Департаменте корпоративного управления Минэнерго РФ. Этим же департаментом ранее руководил Александр Богашов, возглавивший челябинское министерство имущества в декабре 2019 года.
Подписывайтесь на URA.RU в