04 ноября 2020
03 ноября 2020

Челябинский губернатор устроил в правительство бывшего сослуживца

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер принял кадровое решение по минимущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении заместителем министра имущества региона Эльдара Белоусова. Соответствующий документ появился на официальном правовом портале 5 ноября. Ранее Белоусов работал в структурах Минэнерго РФ, где до назначения в Челябинск Текслер занимал пост первого замминстра.

«Назначить Белоусова Эльдара Эдеемовича заместителем министра имущества Челябинской области с 5 ноября», — говорится в документе. Новый замминистра принят на работу с испытательным сроком в один месяц.

Белоусов занял ставку, которая была вакантна более полугода. В конце апреля уволился с поста замминистра имущества Ярослав Мамонов. В челябинском министерстве Белоусов будет отвечать за работу госпредприятий и акционерных обществ, где учредителем является правительство области.

До назначения в Челябинск Белоусов работал в Департаменте корпоративного управления Минэнерго РФ. Этим же департаментом ранее руководил Александр Богашов, возглавивший челябинское министерство имущества в декабре 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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