Байден впервые после выборов обратился к гражданам США

Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что одержал победу на выборах главы государства. Во время своего первого обращения к нации после выборов он призвал сторонников действующего лидера Дональда Трампа отложить критику и прислушаться друг к другу.
«Все, кто голосовал за президента Трампа, я понимаю ваше разочарование сегодня вечером. Я сам несколько раз проигрывал. Но сейчас давайте дадим друг другу шанс. Пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть друг друга снова, прислушаться друг к другу», — заявил Байден в ходе выступления, которое транслирует CNN. Он подчеркнул, что за него на выборах проголосовали 74 миллиона граждан.
Также Байден сообщил, что граждане США высказались и дали ему «чистую, убедительную победу» на выборах. Кроме этого, он пообещал восстановить позиции США за границей и объединить Америку.
По данным СМИ, кандидат от Демократической партии Байден набрал свыше 270 нужных голосов выборщиков, обеспечив тем самым свое избрание, передает RT. Байдена уже поздравили с победой главы нескольких государств. При этом Трамп сообщил, что подсчет голосов еще не окончен, пишет «
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