Челябинец подорвался на гранате в алкомаркете

В сумке челябинца взорвалась граната для страйкбола Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец получил травмы кисти из-за подрыва страйкбольной гранаты, которую он сам принес в сумке в один из магазинов сети «Красное и Белое». Инцидент подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В магазине у мужчины-покупателя в результате поломки пиротехнического изделия, предназначенного для игры в пейнтбол, произошла самопроизвольная разгерметизация предмета в сумке», — заявили URA.RU в пресс-службе областного ГУ МВД. Как отметили в полиции, мужчина получил незначительные травмы кисти руки.

В ведомстве добавили, что в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Мужчине вызвали скорую, медики оказали ему первую помощь. По данным 74.ру, инцидент произошел на кассе, когда покупатель открыл сумку, чтобы положить покупки: лапшу быстрого приготовления и корм для кошек. URA.RU отправило запрос в сеть магазинов с просьбой прокомментировать инцидент.

В состав пиротехнической гранаты для страйкбола входит петарда, а ее содержимое помещено в оболочку из пластика. Взрыв с последующим разрывом оболочки и разбрасыванием наполнителя происходит после сжигания фитиля.