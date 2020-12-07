В Кургане под ковидный госпиталь отдали кожвендиспансер

В Кургане пациентов с вензаболеваниями лечат дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стационар Курганского областного кожно-венерологического диспансера перепрофилирован под госпиталь для пациентов с COVID-19. При этом курганцы с кожными и вензаболеваниями жалуются, что их не лечат в больнице. Об этом написано в соцсети «ВКонтакте».

«А что делать людям, которые, например, болеют кожными заболеваниями? В стационар не кладут, говорят, он закрыт и когда откроют, не известно. Также закрыто венерологическое отделение. Теперь, я понимаю, можно разгуливать с чесоткой и сифилисом по улицам города?» — написал автор поста в группе «Инцидент Курган».

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU сообщили следующее: «Помощь пациентам с кожными, заразными кожными заболеваниями и инфекциями, передаваемыми половым путем, осуществляется амбулаторно. При стабилизации в регионе ситуации по новой коронавирусной инфекции Курганский областной кожно-венерологический диспансер возобновит свою работу в штатном режиме. Записаться на прием можно по телефонам регистратуры».