07 декабря 2020

В Кургане под ковидный госпиталь отдали кожвендиспансер

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
В Кургане пациентов с вензаболеваниями лечат дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стационар Курганского областного кожно-венерологического диспансера перепрофилирован под госпиталь для пациентов с COVID-19. При этом курганцы с кожными и вензаболеваниями жалуются, что их не лечат в больнице. Об этом написано в соцсети «ВКонтакте».

«А что делать людям, которые, например, болеют кожными заболеваниями? В стационар не кладут, говорят, он закрыт и когда откроют, не известно. Также закрыто венерологическое отделение. Теперь, я понимаю, можно разгуливать с чесоткой и сифилисом по улицам города?» — написал автор поста в группе «Инцидент Курган».

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU сообщили следующее: «Помощь пациентам с кожными, заразными кожными заболеваниями и инфекциями, передаваемыми половым путем, осуществляется амбулаторно. При стабилизации в регионе ситуации по новой коронавирусной инфекции Курганский областной кожно-венерологический диспансер возобновит свою работу в штатном режиме. Записаться на прием можно по телефонам регистратуры».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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