Ветеринар описала поведение коронавируса у домашних животных

Коронавирусы определенных видов содержатся в патогенной флоре кишечника домашних животных. Это, как правило, не опасно для питомцев. Однако бывают случаи, когда вирус активизируется и мутирует, рассказала журналистам ветеринарный врач Ангелина Сиротина.
«Он может быть активным только тогда, когда у животного снижается иммунный статус. Иногда у кошек это вызывает осложнение, от этого никто не застрахован. Это касается животных с аутоиммунными проблемами. У них вирус может мутировать», — цитирует врача радио Sputnik. Мутировавшие коронавирусы собак и кошек могут угрожать жизни и здоровью животных, но для человека они безвредны, как и их изначальные формы. Эти коронавирусы — видовые. То есть собаки от кошек и наоборот заразиться не могут. И человек не может ни передать, ни получить эту инфекцию от животного, утверждает врач. Сиротина объяснила, если коронавирус привел к болезни питомца, нужно обеспечить животному покой и лечение.
Ранее URA.RU сообщало, что первый случай заражения российской кошки COVID-19 выявили в мае. Заболевшее животное поместили на карантин по месту нахождения. Ранее ветеринары уже находили вирус у собак, кошек и тигра.
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